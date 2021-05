PSG : 7e au top 50 des marques les + chères du foot en 2021. Mais sa valeur baisse

La marque PSG perd en valorisation, mais elle reste puissante, en 2021.

Le clubs allemands ne connaissent pas la crise. Ou alors la traversent-ils mieux que leurs rivaux étrangers. Car en terme de force et de valorisation de marques, les deux locomotives du football allemand que sont le Bayern Munich et le Borussia Dortmund progressent en 2021, au rapport annuel de Brand Finance. Inversement aux autres du top 10, parmi lesquels, le Paris Saint-Germain.

En 2021, le PSG vaut 2,93 milliards et sa marque 881 M€

Selon Brand Finance, en 2021, le club de la capitale a une valorisation d’entreprise à 2,936 milliards d’euros, en baisse de 12,2% et sa marque perd 8,2%, à 881 millions d’euros. Mais il gagne trois places en fore de marque (8e). Le contexte sanitaire le justifie probablement alors que le Paris Saint-Germain est au contraire, d’ordinaire, une structure qui se bonifie notamment parce qu’elle est l’incarnation de la ville « Paris », qu’elle représente. Et Paris est connu dans le monde entier.

La marque PSG dépasse le simple cadre du foot et de son business

« La force de la marque PSG, c’est cette capacité à passer beaucoup plus à côté du football, et répondre à des attentes extérieures », nous expliquait l’année dernière Bertrand Chovet à propos du PSG. Et le responsable de Brand Finance en France, d’ajouter alors : « La diversification et le merchandising au Paris Saint-Germain, sont extrêmement forts. Cela démontre l’ambition, l’innovation, la performance de l’entreprise. »

7e plus puissante du football en 2021 avec un cote AAA

La classification de la force de la marque PSG reste la même en 2021, notée triple AAA. Seuls, le Bayern, le Barça et le Real Madrid ont une cotation à AAA+. Liverpool et Manchester United l’avaient aussi en 2020, mais ils reculent cette année, conséquence du projet de Super Ligue retoqué qui, selon Brand Finance a fait perdre, aux douze clubs concernés, 606 millions d’euros de valeur de marque.