PSG à 770 M€, les 10 collectifs les plus chers du monde selon KPMG

Le collectif du PSG vaut 770 M€ sur le mercato, selon KPMG.

Hier, mardi, KPMG a dévoilé son nouveau classement des dix collectifs ayant le plus de valeur sur le marché actuellement. Se retrouvent dans le haut de ce classement, différents clubs anglais, suivis du FC Barcelone et du Bayern Munich, juste devant la formation du PSG, qui se retrouve elle, en 7e position, avec une valeur de 770 millions d’euros. En parallèle, deux Parisiens se retrouvent dans le top 10 des joueurs possédants la plus forte valeur marchande, selon le réseau de cabinets d’audit.

Le PSG voit son équipe évaluée à 770 000 000 €

Sans trop grosse surprise, les premières places sont prises par les clubs de Premier League. Manchester City, Liverpool, Manchester United et Chelsea se retrouvent ensemble dans le top 4. Mais ce que l’on apprend surtout, c’est que l’effectif parisien est estimé à 770 000 000 €. Cela ne hisse pas le collectif de Mauricio Pochettino dans le top cinq des effectifs les plus bankable sur le marché des transferts. C’est naturellement le seul de France, classé dans ce top 10 signé de KPMG.

Kylian Mbappé et Neymar parmi les 10 joueurs possédants le plus de valeur sur le marché

Si l’équipe parisienne parvient tout de même à obtenir la 7e place du classement évoqué juste au-dessus, c’est en grand partie due à ses deux stars. Arrivés tous deux en 2017, le duo n’a fait qu’augmenter la valeur du PSG ces dernières années, autant sportivement que financièrement. KPMG évalue actuellement Neymar à 116 millions d’euros. Sa cote est en baisse, alors même que ce dernier vient de prolonger avec l’écurie de la capitale française, mais elle lui permet, tout de même, d’être classé en 6e position. De son côté, le natif de Bondy n’a pas bougé de sa première place depuis la dernière évaluation faite par le groupe anglo-néerlandais en février dernier. Il est aujourd’hui estimé à 189 millions d’euros.

Les 10 collectifs les plus chers du monde selon KPMG

1. Manchester City = 1120.2 M€

2. Liverpool = 1009.9 M€

3. Manchester United = 907 M€

4. Chelsea = 891.2 M€

5. FC Barcelone = 864.4 M€

6. FC Bayern Munich = 858.3 M€

7. PSG = 770.4 M€

8. Real Madrid = 734.2 M€

9. Juventus = 705.9 M€

10. Tottenham = 703.4 M€