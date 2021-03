PSG : A l’amortissement, combien vaut Ronaldo sur le mercato pour la Juve ?

Cristiano Ronaldo est à un an de son contrat signé quatre ans avec la Juve, qui l’a de fait pas mal amorti le coût de son transfert.

Cristiano Ronaldo, s’est engagé avec la Juventus en 2018, contre une somme de 115 millions d’euros, bonus compris. Selon une information de Le Parisien, le PSG suivrait de près la situation de la star portugaise, qui vient d’être éliminé en 8e de finale, de Ligue des Champions. A un an de la fin de son contrat, plusieurs options s’offrent au club Italien : le vendre cet été, le libérer (même si ça n’arrivera pas), ou encore le laisser aller au bout de son engagement.

Ce que le PSG pourrait dépenser

Recruté 115,5 millions d’euros sur une période de quatre ans, l’amortissement de son transfert pour la Juventus est donc proche de 29 millions d’euros par an. Comprendre qu’il valait 86,5 M€ au terme du 1er exercice, 57,5 la suivante et de fait, 29 millions d’euros, au 30 juin 2021 qui arrive. C’est à cet équivalent que la Juve devrait le céder pour amortir le coût de l’opération, conclue le 18 juillet 2018.

La valeur de Cristiano Ronaldo sur le mercato

Ça ne veut pas dire que la Vieille Dame doit nécessairement s’en s’éparer à ce montant. Elle a toute liberté de fixer ses conditions. Et d’ailleurs le joueur âgé de 36 ans est estimé par Transfermarkt, à 60 millions d’euros, contre 20 à 30 millions d’euros du côté de l’Observatoire du football et 63,5 millions, la plus haute, donnée par KPMG.