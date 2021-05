PSG – AS Monaco : Ça rapporte combien la finale de la Coupe de France ?

Le PSG affrontera l’AS Monaco pour la victoire finale, en Coupe de France 2021.

Depuis hier, jeudi, on connaît désormais les deux équipes qui s’affronteront en finale de Coupe de France, le 19 mai, au Stade de France. Le PSG, vainqueur aux tirs aux buts face à une solide formation montpelliéraine (2-2, 5-6 tab), et l’AS Monaco, qui a sorti facilement le petit poucet Rumilly-Vallières (5-1), recevront tous deux des bonus financiers, pour leurs parcours respectifs.

Le vainqueur recevra plus de 2 millions d’euros de primes

Si le vainqueur de cette 104e édition de la Coupe de France n’est pas encore connu, l’on sait néanmoins, les détails du prize money de la FFF, pour cette saison 2020-21. Selon nos informations et en dépit du contexte de crise, il demeurera inchangé de bout en bout. Chaque prime s’additionne, un tour après l’autre, au bout du compte, puisqu’il vient de la Ligue 1, le vainqueur de cette édition gagnera donc 2,05 millions d’euros, pour son sacre.

La FFF maintient donc les mêmes montants que les années précédentes

Et 1,492 millions revenants à son dauphin. Le doute planait quant au maintien des bonus intacts, alors que les diffuseurs, Eurosport et France Télé, ont souhaité obtenir une ristourne des droits, en la circonstance du Covid. Finalement l’enveloppe a été maintenue à 11,93 millions d’euros, partagés entre toutes les équipes professionnelles et amatrices, en course dans ce tournoi, au format exceptionnel, cet exercice 2021.