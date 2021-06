PSG : Bienvenue dans la maison à 2,8 M€ de la famille Icardi

Wanda Nara nous ouvre les portes de sa maison milanaise.

Entrer dans la retraite, voire l’intimité de la famille Icardi est chose assez simple, pour qui est abonné aux réseaux sociaux de Wanda Nara. L’épouse de Mauro, l’attaquant du PSG, partage à peu près tout de sa vie, notamment son goût pour la décoration intérieure dont elle est plutôt fière. L’attestent les dernières images dévoilées sur sa page Instagram.

L’attaquant du PSG et son épouse sont en congés vers Milan

Elles ont été prises à l’intérieur de la maison de « campagne », où la famille séjourne, actuellement. Elle est proche de Milan et du lac de Come, où Wanda Nara semble passer du temps, d’après ses stories publiées. Elle est estimée à 2,8 millions d’euros, peut-être même plus, désormais que son intérieur a été refait.

Une maison que transforme Wanda Nara à son goût

Dans un mélange de rustique et de contemporain, avec un vert bouteille pour la couleur sur les murs. Campagne, c’est clairement l’esprit de cette maison, des meubles à la décoration, comme l’imposante armoire vitrée transformée en un dressing. Mauro Icardi, Wanda Nara et leurs enfants aiment régulièrement venir se mettre au vert, de l’autre côté des Alpes.