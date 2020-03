PSG – BVB : Combien ça coûte de voir le match à la TV ?

Plus que jamais ce mercredi soir, il faudra être derrière un écran pour suivre le huitième de finale retour de la Ligue des champions 2020, entre le PSG et le BVB, puisque le rencontre au Parc des Princes, se dispute à huis clos. Le seul moyen – légal s’entend – de la suivre en direct à la TV sera de se brancher sur la chaîne RMC Sport 1. Laquelle est un canal payant, puisque nécessitant de s’abonner. Avec toutefois des possibilités.

PSG – BVB à la télé pour moins cher qu’un billet au Parc des Princes

Comme de ne payer qu’un « one shot », puisque le groupe autorise des formules avec ou sans engagement. Combien finalement cela coûte-t-il de voir ce choc entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund ? Au minimum possible, 25 euros. C’est le prix d’un mois d’engagement non renouvelable (penser alors à se désabonner, car la reconduction est tacite). Ce tarif permet de suivre les débats à moins cher qu’un billet au Parc des Princes. Et il engage sur un mois complet, c’est-à-dire toute la fin des huitièmes de finale de la Ligue des champions, dont le match de Lyon contre la Juventus Turin.

25 euros pour le match et 228€ pour toute la fin de la Ligue des champions 2020

Sinon, il y a l’offre avec un engagement sur 12 mois. Qui elle vaut 19 euros par mois. Soit une année de RMC Sport 1 à 228 euros. L’inscription se fait directement sur la plateforme dédiée de RMC Sport. Le groupe à la propriété de l’opérateur SFR, a les droits de la Ligue des champions, jusqu’au terme de l’édition prochaine, en juin 2021.