PSG : Ce bug hilarant sur FIFA 22 qui envoie Kimpembé dans les airs

FIFA 22, c’est du plaisir, mais aussi de bonnes barres de rire!

C’est une partie en ligne du mode Rivals, au demeurant anodine, comme il s’en joue régulièrement sur FIFA 22. Sauf que celle-ci a sa petite particularité, partagée sur le réseau Redit, par celui qui l’a découverte. Au beau milieu d’un match, et d’un duel en face à face, entre l’attaquant allemand, Timo Werner et le défenseur français du PSG, Presnel Kimpembe, voilà que le second s’envole soudainement de l’ère de jeu.

Quand le défenseur du PSG « s’envoie en l’air » sur FIFA 22

Comme s’il était happé par la gravité inversée, le défenseur champion du monde s’étire de tout son long, comme s’il voulait éviter son adversaire direct, lui qui n’a pourtant pas, pour habitude, de se dérober face à l’adversité. Ce bug FIFA 22 est drôle et régale les utilisateurs du réseau social, nombreux à réagir à son sujet.

Un léger bug qui fait bien rire la communauté des joueurs

C’est un bref moment de flottement, pour ce qui est sinon, un succès commercial et le titre numéro un des gamers, depuis la sortie de FIFA 22, en octobre. Pour celles et ceux qui le pratique avec assiduité, ne manquez pas notre top des 150 meilleures pépites à recruter pour sa carrière, vous devriez faire de belles découvertes.