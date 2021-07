PSG : Combien ça coûte de recruter Jordan Henderson (Liverpool) ?

Un autre milieu des Reds au Paris Saint-Germain ?

L’axe du milieu, champion d’Europe en 2019 sous le maillot de Liverpool, se reformera-t-il au Paris Saint-Germain ? Après avoir acté l’arrivée de Wijnaldum en transfert libre, le club de la capitale s’intéresserait, selon The Athletic, au profil de Jordan Henderson. Le joueur de 31 ans est à une étape charnière de sa carrière, dans la dernière ligne droit contractuelle chez les Reds.

Après Wijnaldum, Henderson au PSG ?

Cela fait tout pile une décennie que Jordan Henderson est un joueur au service de Liverpool. Il a tout connu avec le club de la Mersey et c’est là qu’il s’est le plus fortement valorisé. En 2011, Liverpool a investi 18 millions (hors variables), pour l’arracher à Sunderland, son club formateur. Il s’est entre temps largement bonifié, mais désormais qu’il avance dans l’âge et dans la durée de son contrat, sa cote baisse, donnée à 20 millions d’euros par Transfermarkt et de 20 à 30 millions, pour le Centre international d’étude du sport.

Sous contrat à Liverpool jusqu’en 2023

Jordan Henderson a été, pour la dernière fois prolongé pour cinq ans, en 2018. Il ne lui reste donc que deux saisons, d’ici au terme, fixé au 30 juin 2023. International anglais à 64 reprises, Jordan Henderson avoisine un salaire de 660 000 euros brut mensuels. Le Paris Saint-Germain ne serait pas le seul à lui porter de l’intérêt, en Espagne, l’Atlético Madrid le surveillerait également, selon The Athletic.