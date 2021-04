PSG : Combien ça coûte de recruter Mohamed Salah (Liverpool) ?

Si Mbappé doit quitter le PSG, Salah serait la priorité pour le remplacer.

Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, qui arrive à son terme en 2022. Et selon les informations de Téléfoot, les dirigeants parisiens, penseraient déjà à sa succession. La priorité, pour remplacer le Français, serait le joueur de Liverpool, Mohamed Salah. Auteur d’une saison délicate, collectivement, l’Egyptien continue d’affoler les compteurs en terme de statistique. En 41 matches, toutes compétitions confondues, il a inscrit 25 réalisations, il est co-meilleur buteur du championnat anglais, avec Harry Kane. Cependant, sa côte est en baisse, et pourrait permettre au PSG, d’engager le Ballon d’or africain 2020, à un prix moins élevé qu’il aurait pu payer auparavant.

La valeur marchande de Mohamed Salah en baisse

Le joueur de 28 ans, a tout raflé du côté de Liverpool, avec une Ligue des Champions et une Premier League. En 2019, transfermartk considérait qu’il valait 150 millions d’euros sur le marché des transferts. Deux ans plus tard, le site allemand le valorise à 110 millions d’euros. Du côté de l’Observatoire du football, son prix sur le mercato est estimé entre 70 et 90 millions d’euros. Concernant KPMG, la valeur marchande de Mohamed Salah serait de 115 millions d’euros. La saison difficile des Reds, pourrait jouer en leur défaveur. Même s’il continue à marquer des buts, il est nettement moins bon dans le jeu, que ces dernières années sous la tunique de Liverpool.

Un salaire inférieur à celui des stars du PSG

Il est l’élément le mieux payé de Liverpool. Prolongé au cours de l’été 2018, Mohamed Salah est sous contrat jusqu’en 2023 et gagne à ce titre un peu plus de 11 millions d’euros brut la saison, sans les variables. Au cours monétaire de 1 livre sterling égale, 1,09506 euros. A titre de comparaison, Neymar, celui qui a la rémunération la plus élevée du groupe parisien, avec près de 49 millions brut annuels . Le joueur égyptien, gagne moitié moins que Kylian Mbappé, celui qui n’a toujours pas prolongé son bail du côté de la capitale, touche un salaire de 23 millions d’euros brut par saison. Cependant, si l’ailier signe au Paris-Saint-Germain, il pourrait réclamer une somme qui se rapproche de celle des vedettes parisiennes.