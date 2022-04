PSG : Combien vaut désormais Gianluigi Donnarumma sur le mercato ?

Gianluigi Donnarumma vit un premier exercie mitigé, avec le PSG, mais l’avenir appartient au gardien italien de 23 ans.

L’été dernier, Gianluigi Donnarumma est arrivé libre sur le marché des transferts, dans la capitale française, aux côtés de Lionel Messi, Sergio Ramos, ou encore Achraf Hakimi. Cela ressemblait à un recrutement galactique de la part du PSG. Si tout n’est pas à jeter, les premiers mois des néo-parisiens sont décevants. Dans le cas du portier italien, il sortait d’un Euro presque parfait, et quittait son club formateur, le Milan AC, à l’apogée de sa forme. Sa valeur marchande était de 60 M€, d’après Transfermarkt.

Le gardien italien s’est inscrit dans la durée avec le PSG

Moins d’un an plus tard, et malgré un statut discutable et discuté, Gianluigi Donnarumma est désormais évalué à 65 M€, par le portail web allemand. Une augmentation qui est également perçue chez l’Observatoire du football (CIES), qui l’estime entre 70 et 90 M€. Quant à l’expert de ‘laudit comptable et financier, KPMG, il fait du joueur de 23 ans, le deuxième gardien le plus cher au monde (72,4 M€), en ce mois de mars. L’un des paramètres pris en compte est la longueur du contrat, et l’Italien est plutôt serein de ce côté là, puisqu’il possède un bail le menant jusqu’en 2026, soit un contrat de 5 ans avec les Franciliens.

Concurrence importante pour Gianluigi Donnarumma

Au PSG, le numéro 50 découvre les plaisirs de la concurrence. Depuis son plus jeune âge, il a su s’imposer en tant que titulaire indéboulonnable chez les Milanais. En France, il doit se battre avec Keylor Navas pour obtenir le maximum de minutes. Si le Costaricien a eu les faveurs de Mauricio Pochettino en championnat, Gigio a bénéficié de plus de minutes en Ligue des Champions. Même si une erreur ne définit pas une carrière, sa bourde face au Real Madrid, lors du match retour des huitièmes de finale, pourrait lui faire perdre des points dans sa lutte avec l’ancien madrilène pour cette fin de saison.