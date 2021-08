PSG : Combien vaut désormais Juan Bernat sur le mercato ?

Sur le flanc depuis longtemps, Juan Bernat perd en valeur, sur le marché des transferts.

Quand il reviendra définitivement sur les terrains, avec la pleine possession de ses moyens physiques, pourra-t-on dire de Juan Bernat, qu’il est une recrue du PSG. Voilà en effet presque un an, que le latéral gauche s’est gravement blessé au genou gauche, dans un match disputé à Metz. Et qu’après avoir été opéré du ligament croisé antérieur, il est toujours convalescent à ce jour.

Un an environ que Juan Bernat est out

Il y a un an environ, Juan Bernat était valorisé à quatre fois voire plus, le coût de l’indemnité de 5 millions d’euros, payée par le Paris Saint-Germain, pour le recruter depuis le Bayern Munich. Malgré l’extension de son bail, avec cette saison quasiment blanche, la cote de Juan Bernat sur le marché des transferts a fondu. Moins pour Transfermarkt qui le donne à 16 millions d’euros, que le Centre international d’étude du sport (CIES), pour qui il vaut de 7 à 10 millions. Contre 20 à 30 millions, un an auparavant.

Prolongé en mars jusqu’en 2025 par le PSG

Pourtant, tel qu’on l’a dit plus haut, Juan Bernat a gagné des années de contrat, en prolongeant le sien au printemps de cette année. Et pour quatre saisons supplémentaires. Le natif de Cullera, 28 ans, avoisine un salaire de 300 000 euros brut mensuels. Selon Le Parisien, son retour à la compétition est prévu pour ce mois de septembre. Il ne devrait pas bouger cet été sur le mercato.