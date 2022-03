PSG : Combien vaut désormais Julian Draxler sur le mercato ?

Julian Draxler vit-il ses derniers mois au Paris Saint-Germain ?

En 2021-2022, Julian Draxler a dépassé une barre de longévité avec le PSG. Il a officiellement disputé plus de matchs avec les Parisiens, qu’avec Schalke 04, son club formateur. C’était au club de la Ruhr que le polyvalent milieu de terrain, pouvant même évoluer au poste d’ailier, s’était révélé au monde entier. Il avait ensuite pris la direction de Wolfsbourg, en fin d’été 2015, contre un indemnité de 43 M€. Une saison et demie plus tard, les Franciliens investissaient 36 M€, pour arracher l’Allemand aux Loups. Plus de cinq ans plus tard, la valeur marchande du joueur en vaut moins du tiers (7-10 M€), d’après l’Observatoire du football.

Le joueur du PSG possède encore 2 ans sur son contrat

Une estimation inférieure à celle du portail web allemand Transfermarkt, qui évalue Julian Draxler à 20 millions d’euros. Le milieu de terrain qui fêtera ses 29 ans en septembre prochain est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2024. Sa situation aurait pu être bien différente, s’il n’avait pas décidé de prolonger son expérience française de trois ans, l’été dernier, alors qu’il arrivait à la fin de son précédent terme. D’après L’Equipe, la nomination de Mauricio Pochettino à la tête du PSG l’aurait dissuadé d’un possible départ, qui se semblait se profiler, à l’époque.

Une porte de sortie pour Julian Draxler dès cet été ?

Malgré une envie de bien faire et du talent, le numéro 23 n’a jamais réussi à s’imposer durablement dans le collectif parisien. Que ce soit sous Unaï Emery, Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino, l’Allemand a dû faire face à une concurrence féroce, d’Angel di Maria à Neymar et Mbappé. Son temps de jeu est minime, et cela pourrait le pousser vers la sortie. D’après le média espagnol Estadio Deportivo, le FC Séville serait intéressé à l’idée de s’offrir les services du milieu de terrain du PSG.