PSG : Combien vaut désormais Thilo Kehrer sur le mercato ?

Il n’a plus le même sourire aux lèvres, le défenseur du PSG, Thilo Kehrer.

S’il est vrai que les champions naissent dans l’adversité, alors le moment est-il opportun pour Thilo Kehrer, de prouver qu’il en est. Sans quoi, les suiveurs du Paris SG garderont le souvenir d’un joueur recruté cher – 37 millions d’euros -, depuis Schalke 04, en 2018. Aux voix qui s’élevaient face au coût de l’opération, le jeune défenseur de 24 ans, en ce moment leur donne raison. L’Equipe raconte son spleen du moment et la confiance qui s’érode de la part de son coach et de certains partenaires. Et surtout, son absence dans la liste de l’équipe d’Allemagne, de Joakim Löw.

Thilo Kehrer a perdu de sa superbe sous le maillot du PSG

Celui qui se voyait peut-être marcher sur les traces de Marquinhos, recruté dans de semblables conditions, aujourd’hui déchante. Moins sollicité pour jouer, il a de fait moins d’occasion de se valoriser sur le marché des transferts. D’ailleurs, c’est l’effet inverse qui l’accompagne, à savoir que dans son cas, sa cote est à la baisse. Donnée à 25 millions d’euros, plus ou moins, tant de la part de Transfermarkt que pour l’algorithme de l’Observatoire du football. Cela, se justifiant doublement par son temps de jeu et ses performances et parce que son contrat avance dans le temps.

Un contrat signé jusqu’à la fin juin 2023

Il l’a signé pour cinq ans, en 2018. Et si l’opération telle qu’imaginée alors par les deux camps (du joueur et du PSG), avait donné les résultats escomptés, il aurait probablement déjà été prolongé. Il gagne près de 410 000 euros brut estimés par mois, moins les primes complémentaires. Thilo Kehrer a disputé plus de 80 matches avec le PSG, dans un registre de latéral ou de défenseur axial.