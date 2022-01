PSG : Combien vaut Georginio Wijnaldum sur ce mercato ?

Georginio Wijnaldum pourrait aller chercher ailleurs, plus de temps de jeu qu’au PSG.

Déjà sur le départ du PSG, Georginio Wijnaldum ? Pétri d’ambition, en quittant Liverpool, pour la capitale de France, le milieu de terrain international néerlandais (85 sélections) déchante quelque peu, sur l’importance qu’il a, dans le collectif de Mauricio Pochettino. Le stratège argentin l’a titularisé à neuf occasions (pour trois buts inscrits), depuis l’entame de la saison, ça pousserait le joueur à regarder ailleurs ses possibilités.

Wijnaldum déjà de retour en Premier League après 6 mois au PSG ?

S’il doit partir cet hiver, ce sera toutefois moins un transfert définitif, qu’un prête du récupérateur de 31 ans. Sportivement, l’alliance du Paris Saint-Germain et de Georginio Wijnaldum peut largement progresser, mais sur le plan financier, l’opération ne serait pas nécessairement mauvaise pour le club, s’il venait à se séparer de son joueur, cet hiver ou plus tard, dans l’été. L’international batave a été recruté libre, au terme de son contrat chez les Reds, en s’engageant trois ans avec le PSG, il a de fait conséquemment augmenté sa valorisation, sur le marché des transferts.

Le milieu batave na manquerait pas de prétendants anglais

Pour Transfermarkt, Wijnaldum approche les 25 millions d’euros, cet hiver 2022. Et plus encore, de 30 à 40 millions d’euros, donnés par le Centre international d’étude du sport (CIES), en Suisse. C’est plus que l’indemnité de son transfert le plus cher en carrière, quand il a quitté Newcastle pour Liverpool, en 2016, contre 27,5 millions d’euros. Le milieu axial s’est engagé jusqu’en 2024 en Ligue 1, pour un salaire estimé à plus de 11 millions d’euros brut la saison. Les médias anglais, le groupe Sky Sports notamment, croient savoir que Wijnaldum a formulé le souhait de revenir en Premier League, pour retrouver du rythme et de la confiance, avant de revenir au club, à l’ouverture du prochain exercice. Les bookmakers du pays avancent plusieurs destinations pour lui : Arsenal (cote à 2,5), Newcastle (4,5), Liverpool (16), ou encore Tottenham, à 20 et Chelsea, à 25.