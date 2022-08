PSG: Combien vaut le 11 type de la saison 2022-2023 sur le mercato ?

Christophe Galtier dirige désormais l’un des collectifs les plus chers de la planète football.

Malgré le titre de champion de France remporté la saison dernière (le 8ème en 10 ans), le parcours raté du PSG en Ligue des Champions a eu pour conséquence le licenciement de Pochettino et l’installation de Christophe Galtié, premier entraîneur français de l’équipe, depuis Laurent Blanc. Le club parisien est entré dans une nouvelle ère cet été, avec plus de rigueur et moins de paillettes, encadré par le nouveau directeur du football, Luis Campos. Si beaucoup de choses ont changé au sein du club, le onze type du PSG n’a que très peu évolué. Seul le Portugais Vitinha (qui a signé jusqu’en 2027), acheté 41,5 millions d’euros au FC Porto, prend place dans cette composition. Il sera en balance au poste avec Renato Sanches, pour autre signature de l’été.

687 M€ la valorisation de ce collectif sur le mercato

Ce collectif type du PSG est celui que donne le journal L’Équipe, au commencement de cette saison 2022-2023. À l’addition de la valeur marchande des onze joueurs associés, ce collectif parisien culmine à 687,5 M€, soit une moyenne qui avoisine les 62 millions d’euros par tête. Les deux Brésiliens Marquinhos (2024) et Neymar (2026) en sont les plus proches. Dans ce onze, les deux plus âgés, Messi et Sergio Ramos, sont en fin de contrat dans un an. La valorisation de ce collectif pourrait toutefois s’élever, en remplaçant le défenseur espagnol par la recrue Nordi Mukiele, achetée 12 millions d’euros à Leipzig. Ce dernier dispose également, avec Vitinha, du contrat le plus long au sein de l’effectif parisien.

Mbappé, joueur le plus bankable de Ligue 1

Sans surprise, le joueur le mieux coté du PSG, même du championnat, n’est autre que Kylian Mbappé, et de loin. Tenté par le Real Madrid cet été, l’attaquant français a finalement décidé de prolonger à Paris jusqu’en 2025, avec l’objectif de remporter, enfin, la première C1 du club. La saison passée, le prince de Bondy a éclaboussé la Ligue 1 de toute sa classe, terminant meilleur buteur et passeur, une performance jamais réalisée dans l’histoire du championnat.

