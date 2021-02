PSG : Combien vaut Timothée Pembélé sur le mercato ?

Timothée Pembele vit sa première saison chez les pros du PSG

Il fait, cette saison 2020-21, l’apprentissage du professionnalisme en Ligue 1 et pas dans n’importe quel club, puisque c’est le champion de France, au sein duquel il a été formé. Depuis sa première fin novembre dernier, Timothée Pembélé a disputé cinq matches avec le PSG, à un poste de défenseur central concurrentiel. Un peu plus pour lui, avec le remplacement de Tuchel qui l’a lancé, par Pochettino récemment.

Valorisé de 7 à 10 M€ par le CIES

A 18 ans, le natif de Beaumont-sur-Oise a toute sa carrière devant lui pour réussir. Et il semble y être promis, si l’on en juge par la valorisation marchande que lui donne, le Centre international d’étude du sport (CIES), en Suisse : entre 7 et 10 millions d’euros. Pas mal pour un rookie. Peut-être trop dans les circonstances actuelles du marché, avec des clubs soudainement plus mesurés sur le trading. Il est à moins du côté de Transfermarkt qui l’estime à 4 millions d’euros. Une chose est sûre, Timothée Pembélé est parfaitement lancé pour suivre la trajectoire de Presnel Kimpembé, qu’il prend en exemple, au Paris Saint-Germain. Son aîné aujourd’hui dépasse les 40 millions.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG

Timothée Pembélé a signé pro en 2018, mais il a été prolongé depuis ce 4 décembre dernier, jusqu’en 2024. Il n’est encore qu’un jeune joueur avec le statut et le salaire estimé conséquemment à près de 300 000 euros brut la saison complète, sans les primes. Il a Meïssa N’diaye pour agent, qui conseille aussi la carrière de l’international français Wissam Ben Yedder, avec lequel il s’est notamment entraîné cet été.