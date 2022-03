PSG esports, 2e équipe mondiale en 2021 sur les primes gagnées

Le PSG brille autrement que par le football, avec sa section esport.

Dans le championnat français, plusieurs clubs se sont aventurés sur le terrain de l’esport. Cependant, aucun n’a le succès du PSG. D’après le site Esports Earnings, les équipes du club de la capitale sont la 2e organisation ayant remporté le plus de primes en 2021. Avec un total avoisinant les 5,4 millions d’euros, PSG esports peut remercier ses joueurs de Dota 2, qui ont rapporté une majeure partie de ce montant.

Plus de 5 M€ remportés par le PSG esports grâce au jeu Dota 2

98,5%. Il s’agit du pourcentage des gains obtenus par les joueurs du PSG.LGD sur Dota 2, en fonction des revenus de la team PSG esports sur l’ensemble des jeux sur lesquels elle est présente. Cette équipe est un partenariat avec LGD Gaming, une organisation chinoise, qui a été officialisé en avril 2018. Elle a remporté près de 5,3 millions d’euros, en terminant 2e des mondiaux du jeu, lors de l’édition 2021. Le reste du pourcentage vient majoritairement des joueurs de League of Legends.

Des gains supérieurs à tous les joueurs français en esport en 2021

Le club parisien a réussi à se faire un nom dans l’industrie de l’esport, depuis sa création, en fin 2016. Au total, plus de 14 millions d’euros ont été remportés. En 2021, les équipes du PSG esports ont rapporté plus d’argent que l’intégralité des 921 joueurs français esport recensés sur le site. Les revenus de ces derniers approchent les 5 millions d’euros, et se font principalement sur Dota 2 et CS:GO.