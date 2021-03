PSG : Gardienne de but et responsable du sponsoring, la double vie professionnelle d’Arianna Criscione

Du terrain aux bâtiments de l’administratif, Arianna Criscione est sur tous les fronts, au PSG.

Des joueuses ou joueurs qui se « recyclent » dans l’opérationnel d’un club, après leur carrière, est somme toute courant. C’est par contre plus rare de cumuler vie sportive active et responsabilités administratives. De surcroît dans un club de l’envergure du PSG. C’est ce qu’est Arianna Criscione, à la fois troisième gardienne de l’équipe fanion et responsable du sponsoring pour le club de la capitale, elle qui est titulaire d’un Master à la Football Business Academy. C’est avec l’aide d’un ancien joueur de Ligue 1, qu’elle a pu concilier les deux activités. Dans un entretien accordé à la FIFA, elle explique cette folle rencontre avec Bruno Cheyrou, qui lui a permis d’avoir sa double casquette.

La rencontre décisive avec Bruno Cheyrou

Lors d’un vol retour, après avoir validée son diplôme, Arianna Criscione sans club, rencontre Bruno Cheyrou, qui était à ce moment là, directeur sportif de la section féminine au PSG. Elle raconte : « Après l’atterrissage, il m’a demandé si j’avais encore envie de jouer, je lui ai demandé s’il y avait moyen que je puisse concilier les deux choses. Il a complètement adhéré à cette idée ». Depuis l’ancien joueur du LOSC, a quitté le club francilien pour s’engager avec l’Olympique Lyonnais, en mai dernier.

Son ambition avec le PSG

La joueuse du PSG, n’a disputé aucun match depuis son arrivée à Paris, en 2019. Agée de 36 ans, elle apporte son expérience au groupe, et affiche une ambition débordante. Pour elle, l’effectif parisien est capable de remporter la Ligue des Champions. « J’aimerais vraiment gagner la Ligue des champions et, pour être honnête, je pense que nous pouvons le faire. Nous avons actuellement la meilleure équipe de football féminin » affirme la Californienne de naissance. Avec le collectif parisien, Arianna Criscione est sous contrat jusqu’au terme de cette saison 2020-21.