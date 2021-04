PSG, Inter, Barça, MU… Ibrahimovic, l’évolution de son salaire au cours de sa carrière

Inusable Zlatan Ibrahimovic qui va poursuivre sa carrière professionnelle. A un très haut niveau.

Remarquable de longévité, Zlatan Ibrahimovic sera un professionnel du football, à plus de 40 ans. Pour un attaquant, sous contrat avec un club aussi majeur que le Milan AC, c’est une performance à la hauteur du talent et de la carrière du géant suédois. Ibrahimovic a rempilé un an, jusqu’en 2022, au mêmes conditions salariales que précédemment, à 9 millions d’euros brut la saison.

L’Italie son tremplin vers les succès

Depuis Malmö, son club formateur, il en a fait un bout de chemin. Tout s’est accéléré à son premier passage en Italie, avec la Juventus d’abord, mais surtout l’Inter Milan, qui lui vaudra, d’abord de gagner sa revalorisation de contrat, puis de taper dans l’oeil du FC Barcelone. A Milan, il a été une première fois prolongé en 2008 et à cette occasion, il a passé pour la première fois, le seuil des 10 millions d’euros brut de salaires annuels, en part fixe.

Au PSG son expérience la plus lucrative

Par la suite, il est allé en augmentant légèrement au Barça, en maintenant ses émoluments plus tard au Milan AC, puis en progressant significativement, à l’occasion de son expérience en France, avec le Paris Saint-Germain. La plus rémunératrice de sa carrière. A Manchester, en suivant, le Suédois gardera de hautes prétentions, justifiées par son rendement toujours bon sur le terrain. Ce, jusqu’au mois d’avril 2017, avant que ne lâchent ses ligaments croisés ; une blessure grave pour lui qui a su se préserver jusqu’alors, des gros pépins physiques.

Une aventure en deux temps avec Manchester United

A son retour, les Red Devils le prolongeront, mais à contre-partie d’un salaire réduit de près de moitié. La suite le verra traverser l’Atlantique, pour devenir la star de la MLS et du Los Angeles Galaxy, sa franchise, avant qu’il ne revienne comme un roi à l’AC Milan. Qui vient donc officiellement de le prolonger, ce jeudi, pour une saison de plus, en gardant les mêmes conditions financières.

L’évolution du salaire de Zlatan Ibrahimovic en carrière

Estimations des salaires exprimés en brut