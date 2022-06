PSG, Juventus : Combien vaut désormais Adrien Rabiot sur le mercato ?

Adrien Rabiot est toujours un joueur de la Juventus. Mais la Vieille Dame pourrait le céder cet été.

A l’issue de la saison 2018-2019, le PSG a très mal vécu le départ libre d’Adrien Rabiot, son milieu made-in Paris, vers la Juventus. Le Français était pourtant un élément important du collectif parisien. Son aventure en Italie ne se révèle pas aussi somptueuse qu’il aurait pu l’espérer. Alternant le bon et le moins bon, l’international français sort d’un exercice compliqué malgré des titularisations à répétition. Depuis son arrivée à la Vieille Dame, sa cote sur le mercato baisse.

Il ne reste qu’un an de contrat à l’ancien du PSG

Estimé à 35 millions d’euros par Transfermarkt lors de l’été 2019, il n’en vaut désormais “que” 17, d’après le portail web allemand. Une valorisation divisée par deux, qui est encore plus conséquente si elle est comparée à son estimation 6 mois plus tôt, en décembre 2018, lorsqu’il valait 50 millions d’euros. Côté Observatoire du football (CIES), le joueur de 27 ans est évalué entre 20 et 30 millions d’euros, et ce, à un an de la fin de son contrat. Celui-ci arrive à échéance en juin 2023, sans qu’aucune discussion de prolongation n’ait fait surface.

Adrien Rabiot pourrait quitter la Juventus dès cet été

Cela pourrait pousser la Vieille Dame à s’activer cet été pour dire ciao à son milieu de terrain, afin de se délester d’un des plus gros salaires de son collectif, et ainsi récupérer quelques millions d’euros. D’après le média italien CalcioMercato, la Juve pourrait se laisser convaincre si une offre entre 10 et 15 millions d’euros était formulée. Il s’agit donc d’un montant légèrement inférieur aux chiffres cités précédemment. Du côté de l’ancien pensionnaire du PSG, il a récemment indiqué qu’il avait un contrat avec son club et que rien n’indiquait qu’il allait partir. Il pourrait donc disputer une dernière saison avec les Bianconeri, avant de devenir agent libre.