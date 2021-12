PSG : Layvin Kurzawa et ses voitures, focus sur son incroyable garage

Layvin Kurzawa a le goût des belles cylindrées. L’historique de ses voitures personnelles l’atteste…

La dernière, reçue au commencement de cet été 2021, est une Ferrari F8 Tributo. Layvin Kurzawa en personne, l’a montré à ses abonnés, dans un clip diffusé sur ses réseaux sociaux. Des voitures que l’on a pu déjà voir entre les mains du latéral du Paris Saint-Germain, cette Ferrari est probablement la plus puissante. Imaginez que le moteur est un V8 de 720 chevaux, qui autorise le 0 à 100 km/h, en moins de trois secondes.

Les voitures de Layvin Kurzawa : Une R8 d'Audi, quand il était à Monaco ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 6

Du muscle sous le capot des bolides du latéral du PSG

C’est mieux encore que la plus ancienne, Lamborghini Huracan LP610-4, que le footballeur international français avait il y a quelques années, pour autre sportive. Deux bêtes de course, de deux marques rivales qui ont la particularité, pour Layvin Kurzawa, d’avoir une même couleur noire, sur la carrosserie. C’est celle que le joueur a le plus sur ses bolides. Mais parfois, il semble qu’il s’en lasse, l’atteste « Babe », sa belle Bentley Continental GT, qu’il a d’abord eu « full black », avant d’en changer pour une couleur crème.

« Babe » la Bentley personnalisée de Layvin Kurzawa

Plus tôt dans sa carrière, quand il était à l’AS Monaco, il a eu une autre Bentley, d’un même modèle Continental, mais en version cabriolet ; couleur, jaune et noire. Comme la majorité des bolides qu’il conduit, Layvin Kurzawa se les procure dans le sud de la France, auprès de la concession MS Motors. A l’ajout de l’Audi R8 Spyder qu’il avait également, lorsqu’il vivait sur le Rocher princier, voilà pour quelques automobiles, avec lesquelles, Layvin Kurzawa a certainement passé du bon temps, car ce sont toutes des pièces d’exception.