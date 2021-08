PSG : Le Camp Nou retire Messi de ses affiches

Image à la fois réjouissante pour les fans du PSG, mais déchirante pour ceux du Barça. Tel que le rapportent plusieurs médias sur les réseaux sociaux, les équipes dévolues à l’entretien du stade Camp Nou retirent, ce mardi, les visuels de communication associants Lionel Messi, au club. C’est que l’on sait, depuis ce week-end, et les adieux bouleversants de l’Argentin, que son futur passera ailleurs, qu’en Catalogne.

They started taking Messi pictures down at the Camp Nou 😳 pic.twitter.com/GmWdIXFYAl

Normalement, ce sera à Paris, avec le maillot du PSG sur les épaules. Ce mardi midi, tout s’accélère à ce sujet, Lionel Messi est annoncé sous peu, sur la capitale, en provenance de Barcelone. Il devrait parapher un contrat sur trois ans, payé, selon diverses sources concordantes, 35 millions d’euros net la saison. Sans les primes sportives, à la signature ou autre.

Okay now you’re crying.

Messi posters being taken down from the Nou Camp…pic.twitter.com/a2m89B9q5b

