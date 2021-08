PSG : Le départ de Messi fait flamber le cours de la cryptomonnaie du PSG

La rumeur Messi fait flamber le cours du token du PSG.

Comme sur une place boursière, quand un événement d’importance se passe ou se prépare, le cours des actions associées autour, évolue. Ici aussi, pour ce qui concerne le PSG et sa cryptomonnaie – ses tokens PSG -, lancée l’année dernière. A l’époque, un peu plus de 20 millions de token au prix de deux euros, à l’attention des fans.

Le Paris Saint-Germain Fan Token flambe au lendemain de l’annonce

Ce vendredi matin, au lendemain de l’annonce, par le FC Barcelone, du départ de Lionel Messi cet été, le cours du token du PSG rebondissait soudainement à la hausse, de +11,17% sur les dernières 24 heures. Le Paris Saint-Germain Fan Token vaut désormais 24,84 dollars (20,6 euros), soit dix fois son prix initial.

Pouvoir participer à la vie du club, mais pas sur la question de Messi

Les token sont une monnaie virtuelle lancée par plusieurs clubs de foot, à l’initiative de la plateforme socios.com (par ailleurs nouveau sponsor de l’Inter Milan). Elle permet notamment à ceux qui en possèdent, de peser sur certaines décisions des clubs. Mais attention, pas de savoir si Messi doit venir ou non, mais des choses plus classiques et banales, de la vie d’un club.