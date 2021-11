PSG : Le PSG a-t-il le droit de résilier le contrat de Sergio Ramos ?

Il se dit que le PSG chercherait à rompre le contrat de Sergio Ramos. Mais en a-t-il seulement le droit ?

C’est une éventualité qui se murmure dans la presse, dans la mesure où, depuis son transfert officialisé le 8 juillet dernier, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu, avec le PSG, son nouveau club. Blessé, le défenseur espagnol peine à revenir, ce qui pourrait conduire son club, à résilier le contrat de son joueur.

Le PSG songerait à résilier le contrat de Sergio Ramos

En a-t-il seulement le droit ? La règle est un peu floue. L’École des agents de joueurs de football (EAJF), tente de nous éclairer, sur les réseaux sociaux. Est évoqué l’article 15 du Règlement du statut des transferts des joueurs de la FIFA, qui peut autoriser une rupture de contrat, selon l’existence d’une « juste cause ». Laquelle est difficile à prouver, d’autant, comme le rappelle l’EAJF, que le joueur est blessé et cela, dans le cadre de son job de footballeur. Or, pour un athlète de haut niveau, la blessure est un facteur « possible et ordinaire », de la pratique de la profession.

🤕 L’interrogation autour de l’avenir de Sergio #Ramos au #PSG, due à sa blessure qui n’a pas été décelée lors de la visite médicale, pose la question de la rupture de son contrat pour juste cause ! Possible ou pas ? Réponse en carrousel. #contrat #rupture #justecause #football pic.twitter.com/aPV24FkTJz — E.A.J.F (@eajfofficiel) November 8, 2021

Sauf à clause particulière sinon Sergio Ramos restera parisien

Cela justifierait donc que le PSG ne puisse rompre unilatéralement le contrat de son joueur. Sauf à ce que les deux parties aient signé une clause en ce sens, ce que tout le monde ignore, seul l’article 13 du Règlement du statut des transferts des joueurs de la FIFA une séparation à l’amiable. « Un contrat entre un joueur professionnel et un club peut prendre fin uniquement à son échéance ou d’un commun accord », rappelle l’EAJF. Autrement dit, en l’état et sauf clause contraire, il semble compliqué voire impossible pour le PSG, de lâcher son défenseur.