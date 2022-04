PSG : Le PSG dévoile un maillot collector (étoilé) pour célébrer son 10e titre

Le PSG jouera avec un maillot étoilé. Au moins pour finir sa saison.

Etoile ou pas étoile ? Cela fait plusieurs jours, depuis l’officialisation du titre de champion de France du PSG, que la question se pose et alimente les sujets de la presse. Car ce succès en Ligue 1 est le dixième du club de la capitale, la symbolique voulant qu’il soit marqué comme tel, d’une étoile posée sur la tunique. A l’exemple de l’AS Saint-Etienne, dans une même configuration.

Le PSG face à Strasbourg avec un maillot collector

Finalement, Paris portera bien l’étoile sur le coeur, au-dessus du logo. Mais ce ne sera, semble-t-il, qu’occasionnel, pour clore cet exercice 2021-2022. Le club dévoile en effet, ce vendredi matin, un maillot collector (domicile et extérieur), avec un blason revu et relooké, et une étoile planté au-dessus, en couleur de l’or. Cette pièce événementielle sera portée à l’occasion du match face à Strasbourg, ce vendredi soir, en Ligue 1.

Une ligne vestimentaire pour accompagner le 10e titre en Ligue 1

En complément a été produite toute une collection dérivées, avec tee-shirt, hoodie, casquette, écharpe, montre, mug, porte-clé, ainsi qu’une médaille collector de la Monnaie de Paris. Egalement un ballon signé Rebond, en 150 exemplaires, imaginé sur la base des maillots de cette saison 2021-2022 recyclés. Tous sont disponibles dans les espaces physiques ou sur la plateforme marchande en ligne, du Paris Saint-Gemrain