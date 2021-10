PSG – Leipzig : Encore une belle audience pour Canal +

Une moyenne de 1,72 M de téléspectateurs devant Canal +, hier soir.

Au moins un terrain qui ne souffre d’aucune contestation du côté de Canal +. Si le groupe rechigne à mettre en avant la Ligue 1, pour un conflit avec la LFP, ses soirées de Ligue des champions par contre, sont un véritable succès. A tout le moins avec le PSG. Ce mardi soir, la rencontre de la phase de groupe, face au RB Leipzig, au Parc des Princes, a réuni 1,72 millions de téléspectateurs.

1,72 M de téléspectateurs pour PSG – RB Leipzig

Cette opposition gagnée par le collectif parisien (3-2), réussi une part d’audience de 8,1%, sur cette soirée du mardi 19 octobre. C’est le cinquième programme le plus suivi, non loin de France 2 et l’émission, « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain », que 1,9 millions de téléspectateurs ont regardé.

Autre belle audience quoiqu’inférieure au match face à City

C’est une autre belle audience pour Canal +, mais néanmoins inférieure, à celle enregistrée à l’occasion, de la précédente sortie du Paris Saint-Germain, en Ligue des champions. Le match gagné contre Manchester City (2-0), avait été vu par 2,19 millions de téléspectateurs pour une part d’audience de 9,9%.