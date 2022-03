PSG : Les 10 recrues les plus chères au CV de Fabio Paratici

Pour remplacer Leonardo, le PSG songerait à l’Italien Fabio Paratici.

De l’élimination face au Real Madrid, en huitième de finale de la Ligue des champions, qu’en gardera le PSG ? Et qu’est-ce qui va changer, conséquemment, au club de la capitale ? Depuis hier vendredi, il se dit que Leonardo, le directeur sportif, est sur la sellette. Le journaliste Romain Molina l’évoque en premier, ceux de AS, en Espagne, renchérissent. Ils vont même plus loin, en avançant le nom de Fabio Paratici, pour succéder au Brésilien.

Fabio Paratici pour remplacer Leonardo au PSG ?

Longtemps en poste à la Juventus Turin, le technicien de 45 ans a changé de crèmerie, au commencement de cette saison, 2021-22, pour passer de l’Italie, son pays d’origine, à l’Angleterre et les Spurs de Tottenham. Raison pour laquelle, selon AS, il pourrait être difficile de le déloger, pour le PSG. A Londres, Fabio Paratici, a bouclé quelques opérations d’envergure, comme de recruter Bryan Gil et Emerson Royal (25 M€ chacun), ou la pépite du FC Metz, Pape Sarr (17 M€), attendu par les Spurs, la saison prochaine, après cet exercice en prêt chez les Grenats.

Les 10 recrues les plus chères du DS italien valent 600 M€

C’est toutefois avec la Juventus Turin, fréquentée toute une décennie de 2010 à 2021, que Fabio Paratici a recruté ses joueurs les plus chers. Dont un certain Cristiano Ronaldo, depuis le Real Madrid, en 2018. A 115 millions d’euros, le Portugais est le transfert le plus coûteux de l’histoire de Bianconeri. Le top 10 des recrues les plus chères du directeur sportif italien pèse 600 millions d’euros en indemnités (hors bonus), il est à lire ci-dessous.

Les 10 recrues les plus chères au CV de Fabio Paratici

10. Leonardo Bonucci, de l’AC Milan à la Juventus (2018-19) = 35 M€

9. Danilo, de la Manchester City à la Juventus (2019-20) = 37 M€

8. Federico Bernardeschi, de la Fiorentina à la Juventus (2017-18) = 40 M€

7. Douglas Costa, du Bayern Munich à la Juventus (2018-19) = 40 M€

6. João Cancelo, de Valence à la Juventus (2018-19) = 40,5 M€

5. Paulo Dybala, de Palerme à la Juventus (2015-16) = 41 M€

4. Arthur, du FC Barcelone à la Juventus (2020-21) = 76 M€

3. Matthijs de Ligt, de l’Ajax à la Juventus (2019-20) = 85,5 M€

2. Gonzalo Higuain, de Naples à la Juventus (2016-17) = 90 €M

1. Cristiano Ronaldo, du Real Madrid à la Juventus (2018-19) = 115 M€