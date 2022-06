Les 15 plus-values les plus élevées du foot sur le mercato

Avec le départ de Neymar vers le PSG, le Barça a réussi la plus grosse plus-value de l’histoire du football.

A chaque mercato son gros transfert. Avec la signature d’Aurélien Tchouameni au Real Madrid pour 80 millions d’euros (sans bonus), l’AS Monaco a réalisé la 15e plus-value la plus élevée dans l’histoire de ce sport. Le club de la Principauté a recruté le milieu de terrain pour 18 millions d’euros, lors du marché des transferts hivernal 2020. Cela correspond donc à un différentiel de +62 M€. En fonction des bonus inclus dans le transfert du Français, il est possible que les Monégasques grimpent dans ce classement. Quels sont les équipes devançant la formation du Rocher ?

L’AS Monaco, l’unique club de Ligue 1 dans cette liste

Si l’ASM est la seule formation de l’Hexagone dans ce top 15, les Français, quant à eux, sont au nombre de 5. Le Borussia Dortmund, avec Ousmane Dembélé, détient la plus-value la plus importante pour un joueur français, avec un +105 millions d’euros. Il arrive à la 3e place de ce classement. La Juventus Turin n’apparaît qu’une seule fois avec Zinédine Zidane, dont le différentiel est de +74 millions d’euros. Il s’agit de l’unique plus-value ayant été réalisée avant les années 2010, à l’exception de celle d’un certain Cristiano Ronaldo, puisqu’elle date de 2001.

Deux Brésiliens au top du classement des plus values les plus élevés

Les deux premières places sont trustées par des Brésiliens étant passés par le FC Barcelone. A la première position, il y a l’homme le plus cher de l’histoire du football, tandis qu’à la deuxième place, nous retrouvons le quatrième joueur ayant coûté le plus d’argent. Parmi les 15 éléments de cette liste, nous retrouvons dans plus de 50% des cas (8/15), un des deux mastodontes espagnols en tant qu’acheteur final, tandis qu’ils ne représentent qu’à une seule reprise, le club réalisant la plus-value en question. Le modèle de recrutement du Barça et du Real est bien mis en lumière par ce classement.

