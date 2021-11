PSG, LOSC, SRFC : Les 10 joueurs les plus chers de la L1 selon KPMG

Ne cherchez pas qu’au PSG, les joueurs les plus chers du moment en Ligue 1, vous en trouveriez certes la majorité, mais pas seulement. D’après le cabinet d’audit et d’expertise comptable, KPMG, les Parisiens sont majoritaires au top 10 de ceux qui justifient de la cote marchande la plus élevée. Mais s’y glissent avec eux, un joueur du LOSC et un du Stade Rennais.

Des offensifs et c’est assez logique, étant souvent les profils les plus convoités. Donc les plus chers à recruter. Entre les huit joueurs du Paris Saint-Germain pointent donc le buteur lillois, Jonathan David, 21 ans, à 44,1 millions d’euros, depuis la dernière mise à jour de son profil. Et pour le Stade Rennais, le plus jeune ailier belge (19 ans), Jérémy Doku.

🚨Based on our latest player valuation update, the dominance of @PSG_inside is unquestionable in @Ligue1UberEats as eight out of the top ten most valuable players play for #PSG. @KMbappe tops the list by far with a market value of EUR 139.5m. pic.twitter.com/X5LmgvYZaN

— KPMG Football Benchmark (@Football_BM) November 11, 2021