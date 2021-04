PSG : Malgré la Covid, les revenus de Mbappé et Neymar progressent en 2021

Tout va bien pour Neymar et Mbappé, leurs revenus progressent, même dans un contexte défavorable.

2020, « Annus horribilis » pour quasiment toute la planète, mais les effets et conséquences de la crise de la Covid que nous traversons, ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Ça vaut aussi à l’échelle du football et des joueurs les plus emblématiques. Ce mardi matin, le magazine France Football publie son numéro dédié aux salaires des stars du ballon.

98 M€ pour Neymar et 32 M€ pour Mbappé cette saison 2020-21

Une version réduite sur les saisons précédentes car l’estimation est rendue plus compliquée, notamment parce que les clubs ont pris individuellement des mesures pour, les uns réduire les salaires, les autres freiner les primes, d’autres encore céder des joueurs… Ainsi donc, au classement des 20 footballeurs les mieux rémunérés de la saison 2020-21, une majorité régresse, et quelques-uns font l’inverse.

Le revenus des cracks du PSG progressent même en temps de Covid

C’est justement le cas des deux cracks du PSG, Neymar et Kylian Mbappé. Respectivement troisième et sixième joueurs les mieux payés de l’exercice en cours, ils cumulent 98 millions d’euros pour le premier et 32 millions, l’autre. Cela, à l’addition du salaire et des primes gagnés avec leur club, également leur sélection, plus tous les revenus extra-football associés. Notamment ceux du sponsoring. En 2021, sur les estimations de France Football, en 2020, la rémunération de Neymar progresse de 3% et celle de Mbappé, de 16%.