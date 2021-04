PSG – Man City : Que va donner ce match aller selon les bookmakers ?

Seul un PSG solide et solidaire ferait plier Manchester City.

PSG – Manchester City, acte I. C’est ce mercredi soir, l’aller de la double opposition entre Paris et le club anglais, en demi-finale de la Ligue des champions, elle se joue sur la pelouse du Parc des Princes. Avantage sur cet aspect aux Citizens, qui recevront en suivant. L’important, pour les hommes de Mauricio Pochettino sera de prendre le dessus sur les visiteurs. Et inversement, pour ceux de Guardiola, il s’agira d’abord, de ne pas hypothéquer les chances, avant le retour.

Manchester City favori sur le PSG, dès l’aller au Parc

Le contexte posé, intéressons-nous à ce match aller. Pour savoir ce qu’il va donner, d’après les prédictions des bookmakers de France. Ça ne s’annonce pas très bien, pour les Parisiens. Sur le marché victoire, nul, défaite, le PSG qui gagne vaut une cote de 3,35, contre 2,12, celle du succès du collectif britannique. Entre, le nul est un peu plus élevé, à la cote moyenne de 3,77, alors que c’est d’abord d’un score de parité dont il est question, à la lecture du score précis.

Agüero vs Mbappé : gros niveau offensif de part et d’autre

Et ici, encore plus qu’hier entre le Real et Chelsea, le 1-1 s’impose presque comme une évidence. A tout le moins, sur les autres résultats possibles. Ce nul vaut une cote moyenne de 6 contre un. Et si ce n’est ce résultat, alors City gagnera 1-0, mais cela vaut une cote supérieure à 8,2. A la question des buteurs de ces débats, le match est ici serré et une fois n’est pas coutume, plutôt à l’avantage des Mancuniens et de leur Argentin, Sergio Agüero pourtant annoncé sur le banc, au départ, qu’à Kylian Mbappé. Le premier qui marque paie 2,35 fois la mise initiale et 2,45, pour le champion du monde français. Ce premier round PSG – Manchester City se dispute à partir de 21h.