PSG : Mauro Icardi gagnerait bien plus qu’annoncé. Wanda Nara aussi !

Il y a de l’eau dans le gaz, entre Mauro Icardi et Wanda Nara, son épouse mais aussi agent sportif

Les tribulations du couple Mauro Icardi – Wanda Nara, ont des répercussions médiatiques. Il faut dire que le footballeur et son ex, puisqu’il semble convenir d’ainsi qualifier leur relation, sont des personnages publics qui aiment se mettre en scène. Et en ce cas, s’y retrouvent sur le devant. En Argentine, la séparation fait énormément parler, et elle s’accompagne de toutes sortes de révélations.

Mauro Icardi gagnerait 1,2 M€/mois du PSG

Certaines sont faites par Yanina Latorre, populaire animatrice à la télé argentine, pour la chaîne El Tercer. Dans son émission, « Los Angeles de la mañana », elle a donné des détails de la rémunération du couple liée au contrat noué avec le Paris Saint-Germain. Déjà, selon ses informations, Mauro Icardi gagne 1,2 millions d’euros mensuels, pour porter le maillot du club de la capitale. C’est donc plus que les 800 000 euros bruts mensuels, jusqu’alors indiqués, à son sujet.

El contrato de 1.2 M de Euros mensuales de Mauro está A NOMBRE WANDA y TODOS LOS BIENES ESTÁN A NOMBRE DE #Wanda ! Y ella también tiene un contrato de 3M de euros anuales por representarlo y se lo paga el club. WANDA TE AMO ! Sos nuestra religión. Gracias @yanilatorre por tanto pic.twitter.com/k8cfQtJzC5 — Patricio Roca (@PatooRoca) October 18, 2021

Et 3M€ par an pour Wanda Nara, agent de Mauro Icardi

Et ça n’est pas tout, car selon Yanina Latorre, Wanda Nara elle même, est payée par le Paris Saint-Germain, en sa qualité d’agent sportif de l’attaquant de l’Albiceleste. Pour cela, elle toucherait près de 3 millions d’euros annuels. « J’ai le contrat de Mauro, assure Yanina Latorre. Mauro gagne 1,2 millions d’euros par mois, le contrat est au nom de Wanda. Tout est au nom de Wanda », indique-t-elle, alors qu’il se murmure, depuis lundi, que le joueur souhaiterait désormais quitter la capitale française.