PSG : Messi, Mbappé ou Neymar, qui sera meilleur buteur selon les bookmakers ?

Cracks en stock au PSG, mais à choisir les bookmakers pointent Mbappé en tête des buteurs.

Une chose est à peu près certaine, avec autant de poids devant, le PSG devrait trouver régulièrement le chemin des filets. Sa nouvelle ligne MNM, comprendre Messi, Neymar et Mbappé, donne des vertiges et des sueurs froides aux défenses adverses. Trois cracks, pour un trophée de meilleur buteur à l’arrivée. Reste à savoir pour qui ?

Neymar un ton en dessous de Messi et Mbappé

Les bookmakers de France ont déjà une idée, pour ceux qui proposent le marché. Ou plutôt, une presque certitude qui concerne Neymar : il est donné partout, en retrait sur ses deux partenaires. Le Brésilien qui termine meilleur buteur de la Ligue 1 (et donc du PSG), paie près de 11 fois la mise de départ. C’est-à-dire de quatre à cinq fois plus que Messi ou Mbappé.

Qui pour frapper les coups de pied arrêtés au PSG ?

Entre eux deux, en revanche, le match est très serré. A ce point même que, d’un bookmaker à un autre, les préférences divergent. Mais au rapport des cinq opérateur que nous avons relevé, qui s’intéressent à la question, l’avantage est donné à Kylian Mbappé, meilleur buteur de son collectif, à la moyenne de 2,15 contre un et 2,4, la cote attribuée à Lionel Messi. Reste une grande question à laquelle le temps donnera réponse : qui, dans cette équipe de stars et d’ego, tirera les coup-francs et les penalties ? Au PSG, le sujet a parfois était épineux…