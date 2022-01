PSG : Messi serait le plus surcoté de Ligue 1 selon l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle donne Lionel Messi comme joueur le plus surcoté de la Ligue 1, mais l’Argentin bénéficie forcément de circonstances atténuantes.

Si les machines le disent, ont-elles nécessairement raison ? C’est à tout le moins la prétention de la société Olocip, qui vise dans le sport, à l’évaluation des joueurs ou des équipes, sur la base d’éléments « scientifiques, objectifs et contextuels », de l’intelligence artificielle qu’elle développe. Son dernier rapport met en exergue les joueurs les plus surcotés du moment, parmi les cinq grands championnats du foot européen. Et en Ligue 1, le premier visé est pourtant le transfert de l’année, sinon de l’histoire du foot français : Lionel Messi, au PSG.

Lionel Messi une adaptation à réussir avec le PSG

En apportant évidemment plusieurs nuances, avant d’expliquer cette conclusion forcément très sévère, pour le meilleur joueur de l’histoire de son sport : déjà qu’à l’échelle du Vieux Continent, Lionel Messi n’est que le 17e joueur donné comme le plus surcoté. De plus, le rapport concerne principalement les footballeurs à la plus forte valorisation, sur le marché des transferts. Comprendre les cracks, sur les épaules desquels les responsabilités sont au moins aussi fortes que les attentes du public, à leur égard. Ajoutons dans le cas de Messi, qu’il y a le nécessaire temps d’adaption à sa nouvelle vie française, lui qui n’en a eu précédemment qu’une seule, au Barça.

Un impact sur la construction mais un rendement insuffisant dans le jeu

La Liga et l’Atlético Madrid dominent ici le sujet, avec quatre joueurs dans le top 10, dont Antoine Griezmann, neuvième et le gardien Jan Oblak, dix-septième. L’étude repose sur les joueurs qui ont le plus faible impact sur leur équipe. L’intelligence artificielle dresse une note de valeur ajoutée dans un match ou une compétition. A propos de Lionel Messi, sa valeur est de 2,33 sur les 900 premières minutes qu’il a joué avec le PSG. « La star argentine, bien qu’ayant un grand impact sur la construction de l’équipe parisienne (+4,37), a fortement pénalisé son équipe par son apport offensif (-2,25). Messi a raté des tirs et a perdu une différence de 3 buts pour son équipe », peut-on lire à son sujet.

« Il est essentiel de comprendre que ce qui compte n’est pas le nombre d’actions qu’un joueur fait, mais la valeur que ces actions génèrent », indique les auteurs, en généralité pour conclure leur étude.