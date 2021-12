Messi sort sa montre la plus exclusive : pièce unique elle vaut 500 000€

C’est une création unique pour lui que porte Lionel Messi à son poignet.

C’est, à son poignet, la version la plus ultime de la collaboration que Lionel Messi a noué, voilà près de trois ans, avec la marque Jacob and Co. De cette association est née trois versions différentes d’un même modèle, Epic x Chrono Messi ; l’un en titane, l’autre en or 18k et le troisième d’or et de diamants. C’est cette dernière que portait le joueur, à son arrivée au Paris Saint-Germain, cet été.

Messi était en déplacement à Dubaï, ce mardi

Et puis, cette pièce ultime, car unique en son genre et dans le monde, selon son constructeur. Lionel Messi était hier mardi, en déplacement à Dubaï, invité à visiter l’exposition universelle 2020, avant qu’il ne fasse un crochet au Qatar, puis qu’il rentre, dans la foulée. Pour ce déplacement, l’Argentin avait choisi cette dernière montre, celle créée avec et exclusivement pour lui.

L’attaquant du PSG avait sa montre exclusive avec lui

Elle est sertie de diamants, taillés en rond ou en baguette, pour une estimation totale de 141 carats. Il s’en trouve sous le cadran en minéral bleu, avec en plus des rubis et saphirs. Le bracelet en cuir d’alligator, il est aussi serti de diamants. Cette montre est truffée de référence au sportif qui l’inspire. Y est notamment visible le logo personnel de l’attaquant du PSG, ainsi que le numéro de son maillot, qui était précédemment le sien au Barça (à Paris, il a choisi le 30).

Un garde-temps d’exception qui vaut près d’un demi millions d’euros

Résistante aux chocs et étanches jusqu’à 200 mètres, cette pièce de haute horlogerie a un prix qui n’est qu’estimation, proche du demi-million d’euros. Découvrez-là, en détails, dans la séquence ci-dessus.