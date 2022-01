PSG, Newcastle… Où va jouer Ousmane Dembélé selon les bookmakers ?

Ousmane Dembélé s’est vu signifier la sortie par son club, mais où va donc aller l’international française ?

Dire qu’Ousmane Dembélé est une déception au FC Barcelone, relève de l’euphémisme. Trop souvent absent, en témoignent ses 87 matchs joués en Liga sur 172, il ne brille que par moments. Une prolongation avec les Blaugrana, a souvent été évoquée, sans pour autant se concrétiser. Résultat: le joueur est officiellement poussé vers la sortie, ce jeudi 20 janvier. Et une question désormais se pose : où va jouer Dembélé dans les six prochains mois ? Certains clubs comme le PSG, Newcastle ou encore Chelsea reviennent, avec instance, dans les médias. Les bookmakers anglais ont aussi leurs favoris.

Le PSG et Newcastle bien placés pour récupérer Dembélé

Ils estiment en premier, que Newcastle a le plus de probabilités d’accueillir l’international français, avec une cote à 4 contre 1. L’actuel 19e de la Premier League devance les Blues de Chelsea et le Paris Saint-Germain. Ces deux derniers sont respectivement cotés à 6 et à 15. D’autres grosses pointures, comme Liverpool, le Bayern Munich ou encore la Juventus, sont citées en outsiders, mais les cotes dépassent pour eux les 20, voire les 25 contre 1. Comprendre qu’elles sont plus incertaines.

Le Français est un casse-tête pour le FC Barcelone

Aux dernières informations, les négociations sont rompues et le joueur est prié de plier bagages, dès cet hiver. A six mois de la fin de contrat du numéro 11 blaugrana, le club a des intérêts économiques à le vendre avant le 31 janvier, sous peine de le voir partir gratuitement, durant l’été. Une fin d’aventure bien différente de celle que les fans espéraient, après un investissement d’environ 145 millions d’euros, il y a quatre ans et demi.