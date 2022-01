PSG : Neymar dépense 1,1 M$ pour s’offrir ces deux NFT

Neymar a investi dans l’achat de deux NFT de la collection, Bored Ape Yacht Club.

En attendant son retour sur les terrains de football, la star du PSG, Neymar Jr, s’est offert deux NFT ou Non-Fungible Tokens. Ils ont été achetés pour un montant avoisinant les 1,1 million de dollars, soit quasiment 970 000 euros. Le Brésilien a partagé sa collection sur ses réseaux sociaux, ce qui lui a valu plus de 1,6 millions de “j’aime” au total, en ce vendredi 21 janvier, à l’heure pour nous d’écrire ces lignes.

Des “singes blazés” à 1,1 million de dollars pour le joueur du PSG

Les NFT, ou jetons non fongibles en français, sont des biens numériques uniques, que l’on peut acheter contre de la cryptomonnaie. C’est sur OpenSea, la plus importante place de marché de NFT, qu’il a pu se procurer BAYC #5269 et BAYC #6633. Ces derniers sont des singes aux airs blasés, l’un est de couleur rouge et l’autre rose. Ils proviennent de la très populaire collection, Bored Ape Yacht Club. Elle est best seller dans le domaine et permet d’exploiter commercialement le personnage acheté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Neymar n’est pas le seul à s’offrir des NFT de BAYC

Bored Ape YC compte 10 000 singes différents. Créée en avril 2021, la collection est très appréciée des célébrités. Les coéquipiers de Neymar, Marco Verratti et Leandro Paredes, en sont des adeptes. C’est le cas également du joueur NBA, Stephen Curry, du rappeur Eminem, ou encore de l’animateur Jimmy Fallon. La communauté est très restreinte, puisqu’à ce jour, il faudrait 78 Ethers minimum, pour s’offrir un des 10 000 NFT de BAYT, soit quasiment 240 000 dollars.