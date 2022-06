PSG : Neymar, gros plan sur son jet privé à 15 M€

Le jet de Neymar a fait parler de lui, ce mardi, dans la presse internationale.

Une péripétie dont on ignore si l’intéressé l’a lui même vécu. Ce mardi, la presse britannique rapporte que le jet de Neymar a été contraint d’atterrir en urgence, au nord-est du Brésil, après être parti de la Barbade. Plus de peur que de mal, se dit-il, mais nul ne sait si l’attaquant du PSG était à bord. L’avion en question quel est-il ? Un modèle Embraer Legacy 450 dont le joueur serait, selon The Sun et d’autres médias, le propriétaire depuis quelques années.

La star du PSG aurait un jet privé à 12 M€ pour ses longs voyages

L’appareil en question approche la quinzaine de millions d’euros, à l’achat. Il est assez spacieux pour lui et son entourage proche, puisqu’il peut accueillir jusqu’à 9 personnes. Sa vitesse maximale est de 0,83 mach, soit approximativement 1098 km/h, et il peut parcourir près de 4300 km d’une traite. Il s’agit d’un appareil luxueux, puisque celui-ci possède notamment un système de vol amélioré comprenant une vision infrarouge. D’après le site Luxe.net, il en serait le détenteur depuis 2015.

En 2015, Neymar avait déjà acheté un engin similaire

Le Brésilien a eu recours à de nombreuses reprises à ce type de jets pour aller voir sa famille en Amérique du Sud. En 2015, alors qu’il était encore un joueur du FC Barcelone, le droitier s’était fait remarquer en achetant un avion de luxe semblable, le Cessna Citation 680, dont la valeur approchait les 9 millions d’euros. Malheureusement pour l’ancien de Santos, la justice brésilienne avait saisi son bien un an plus tard.