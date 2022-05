PSG : Neymar, sa dernière folie à plus de 60 000€

Neymar s’est offert une Rolex à remontoir à gauche. Modèle rare…

Une montre de plus, qui complète une série déjà fournie, que nous avions par le passé détaillée, pour ce qui concerne l’attaquant du PSG. Neymar s’affiche depuis peu en public, avec un nouveau garde temps à son poignet. Et ce modèle en particulier est forcément un achat récent, puisque la très populaire et coté maison suisse qui la fabrique, la propose sur le marché depuis cette année 2022.

Une montre pour « gaucher » au poignet du joueur du PSG

C’est une montre de la marque Rolex, modèle GMT Master II « sprite ». Ses particularités sont multiples, d’abord sa lunette céramique inédite noire et verte mais surtout, la date et le remontoir placés sur le côté gauche (ou à 9h contre 3h à l’ordinaire). C’est quelque chose de très rare chez Rolex, qui rend l’objet encore plus cher sur le marché des collectionneurs. C’est simple, estimée à 20 000 euros à l’achat, elle peut dépasser les 60 000 voire 70 000 à la revente.

Zlatan Ibrahimovic a le même modèle que Neymar

Neymar n’est pas le seul footballeur de sa catégorie, à posséder cette version singulière. Un autre bien connu des fans du Paris Saint-Germain qu’est le Suédois Zlatan Ibrahimovic, a la même. La légende suisse du tennis, Roger Federer, dans un autre registre sportif, aussi.