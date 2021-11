PSG – OGC Nice sera sur Canal + Décalé

Le PSG recevra son dauphin Nice, en direct sur C+ Décalé.

On a beau s’y habituer, à force, depuis l’entame de la saison 2021-2022, ça reste dommageable pour tout le monde : les téléspectateurs, les acteurs du jeu sur le terrain, et le football français, dans son entièreté, privé d’une affiche premium. Car en effet, seuls une poignée d’abonnés, ceux qui ont l’accès élargi aux chaînes Canal +, pourront suivre en direct, l’opposition du PSG et de l’OGC Nice sur Canal + Décalé, dans le cadre de la 16e journée de la Ligue 1.

Le PSG leader face à son dauphin, à voir sur C+ Sport

A l’heure pour nous d’écrire ces lignes, ce n’est rien de moins que l’affrontement du club leader du championnat de France de football et son dauphin, au classement. Cela méritait sûrement meilleure exposition, sur la chaîne principale du groupe Canal, mais cette programmation, en d’autres époques jugée peu ordinaire, est cette saison classique, en raison du différend qui oppose le diffuseur à la LFP. Ce match PSG – OGC Nice est prévu, au calendrier, le mercredi 1er décembre au soir, à partir de 21h.

Stade Rennais – LOSC programmé en même temps sur C+ Sport

D’autres rencontres de la même journée, se dérouleront à la même heure. La majorité des matchs de cette 16e journée est planifiée sur Amazon et Stade Rennais – LOSC est prévu en même temps que PSG – OGC Nice, mais ici, sur Canal + Sport.