PSG, OGCN : Combien vaut Marcin Bulka sur ce mercato ?

Marcin Bulka est à passé du PSG à l’OGC Nice pour un an. Et plus si affinités…

L’OGCN réalise une saison 2021-2022 de grande qualité. En championnat, les Aiglons ont une réelle opportunité de finir à la deuxième place du classement. En Coupe de France, les hommes de Christophe Galtier ont validé leur ticket pour la finale, en s’imposant face à Versailles 2-0, le 1er mars. Ils feront face au FC Nantes. Pour ce rendez-vous, le technicien devrait continuer de titulariser Marcin Bulka aux cages. Le gardien, prêté par le PSG lors du dernier mercato estival, a disputé l’intégralité des rencontres de la compétition.

En prêt à l’OGCN, Marcin Bulka régale en Coupe de France

Le Polonais a été formé au FC Chelsea. Après trois ans dans les catégories jeunes, le PSG vient le chercher en juillet 2019. Depuis il enchaîne les prêts. Tout d’abord à Carthagène, en deuxième division espagnole, puis à Châteauroux, en Ligue 2. Il rejoint les rangs niçois, l’été dernier, pour un prêt d’un an. En début 2022, le géant de 22 ans (1m99) est estimé à 800 000 euros, selon Transfermarkt. Un montant bien en dessous de celui de l’Observatoire du football (CIES), qui l’évalue entre 2 et 4 millions d’euros.

Le prêt du gardien du PSG est assorti d’une option d’achat

Marcin Bulka réalise de belles performances avec le club niçois, et permet à son équipe d’entretenir une chance de trophée cette saison. Son aventure avec l’OGCN prend fin en juin. Cependant, les Aiglons ont inclus une option d’achat, dont le montant n’est pas connu. Avec une concurrence féroce dans le club de la capitale, avec qui il est lié jusqu’en 2025, et des bonnes performances avec Nice, le Polonais pourrait rester plus longtemps que prévu dans le Sud de la France.