PSG, OM et FCGB ont les maillots les plus chers pour les supporters

A l’ajout du maillot (version stadium chez Nike), du badge du championnat et du flocage, le maillot du PSG est le plus cher de la Ligue 1, pour les supporters désireux de l’acheter.

Etre supporter d’un club de foot, c’est d’abord une énorme dose de passion, un bon grain d’enthousiasme… mais aussi quelques liquidités de côté. S’habiller comme ses favoris à en effet un prix, rarement en-deçà de la centaine d’euros. En témoigne l’étude produite par FootPack, sur les équipements de la saison 2021-2022, de la Ligue 1.

Près ou plus de 115 € pour un maillot « complet » du PSG, du FCGB ou de l’OM

A la question, combien coûte un maillot du championnat de France, le trio le plus cher se compose du Paris Saint-Germain (115,99 €), des Girondins de Bordeaux (114 €) et de l’Olympique de Marseille (113 €). Soit, c’est à noter, des clubs des trois principaux équipementiers que sont Nike pour le PSG, Adidas pour le FCGB et Puma pour l’OM. L’on parle ici de maillots « complets » pour les fans, c’est-à-dire avec un flocage et le badge de la Ligue 1 sur la manche, pour des modèles en versions replicas et non authentiques.

C’est quoi le prix d’un maillot en @Ligue1UberEats ? 👕 83,26€, c’est le prix moyen pour une version réplica

🔢 15,26€ c’est le prix moyen d’un flocage officiel

Neuf marques habillent les vingt clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

En moyenne, et hors flocage ou patch, un maillot de la Ligue 1 française, cette saison 2021-2022 vaut 82,74 euros. Neuf équipementiers se partagent les vingt clubs de l’élite du football français, deux – adidas et Kappa -, sont majoritaires avec quatre clubs chacun (Lyon, Bordeaux, Brest Strasbourg, pour Adidas et Lorient, Metz, Monaco et Angers pour Kappa).