PSG ou Barça, où va jouer Dembélé selon les bookmakers ?

L’avenir d’Ousmane Dembélé est toujours incertains, mais les jours qui passent nous rapprochent du dénouement final.

Quatre-vingt-un jours, précisément, nous séparent ce dimanche 10 avril, du 31 juin, pour date fixée à l’échéance du contrat d’Ousmane Dembélé, avec le FC Barcelone. Le futur de l’attaquant international français est incertain, à ceci près qu’il balance plutôt entre le PSG, qui le convoite et le Barça, désireux de le garder.

Plutôt le Barça que le PSG dans les tendances du moment

Si nul ne peut présager de la suite, à part l’intéressé, chez les bookmakers du Royaume-Uni, les deux clubs sont en balance, dans les tendances du moment. Où jouera Ousmane Dembélé, la saison 2021-2022 prochaine ? Plutôt à Barcelone, pour cote la plus basse, à 1,75 en moyenne. Et le Paris Saint-Germain qui suit un peu plus loin, à 2 et demi contre un.

La fin d’un contrat signé cinq ans pour Ousmane Dembélé

Les clubs anglais, en outsider, ne sont toutefois pas à écarter. Les bookmakers donnent une cote à 5, à Manchester United et 6,5 à Manchester City et Chelsea. Ousmane Dembélé est arrivé en Catalogne en 2017, en provenance du Borussia Dortmund et contre une indemnité de 110 millions d’euros, hors bonus.