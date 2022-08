PSG: Pour quelles montres de luxe en pince Nasser al-Khelaïfi ?

Il a quoi comme montres de luxe le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi ?

Sans aller jusqu’à soutenir, qu’il ne jure que pour une seule et même marque, le fait est que sur les images officielles qui le montrent, Nasser al-Khelaïfi porte souvent la même à son poignet. Le patron du PSG roule surtout pour l’iconique groupe suisse Rolex, en alternant entre différents modèles, du numéro un mondial des montres.

Les montres de Nasser al-Khelaïfi : Une Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona (40 000 €) ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 4

Rolex en numéro au poignet du cacique du PSG

Trois en particuliers semblent lui être chères (au sens figuré, quoique sur le prix, vendues plusieurs dizaines de milliers d’euros, elles peuvent atteindre les six chiffres, sur le marché des spécialistes). Il y a d’abord la Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona de 2017, avec de l’or blanc 18 carats et du bleu foncé (couleur PSG), sur le cadran. Egalement cette autre Daytona Cosmograph en platine, avec son cadran bleu acier. C’est une version singulière qui vaut près de 70 000 euros, au départ, et jusqu’au double, aujourd’hui, à la revente. Enfin, la Yacht Master, reconnaissable avec ses touches d’or rose 18 carats et de noir en surface. Lionel Messi a par ailleurs la même.

Une Patek pour accueillir Lionel Messi en France

Puisqu’enfin nous évoque l’Argentin, et parce que le patron du Paris Saint-Germain n’a pas que des Rolex, citons cette Patek Modèle Nautilus, avec son cadran vert olive, que Nasser al-Khelaïfi portait, au jour de l’arrivée de la Pulga en France. Elle est une autre montre qui vaut plus chère aujourd’hui, en collection (jusqu’à plus du demi-million d’euros), depuis un plus d’un an que son fabricant a décidé d’en cesser la production.