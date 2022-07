PSG : Quand Nike confond le Barça avec le PSG

en voulant faire la promo de ce maillot, Nike a montré celui du PSG.

Petite boulette dans la communication de la marque Nike, que relaient des médias internationaux (Bild, en Allemagne ou As, en Espagne), bien qu’elle ne soit plus visible désormais. Alors que la campagne de la nouvelle saison 2022-2023 bat son plein et que les maillots des équipes se dévoilent progressivement, la Virgule s’est mélangée les pinceaux, dans une communication visant à promouvoir les nouveaux kits du club catalan.

La promo du maillot du Barça avec l’image du PSG

Plus exactement, la nouvelle tunique extérieure, qui rend hommage aux Jeux Olympiques de 1992, qui furent une vraie réussite. Sut Twitter, le compte Nike Football a publié le message promotionnel suivant : « Avec le nouveau maillot extérieur, le Barça portera toujours la maison dans son coeur, où qu’il aille dans le monde. » Seulement voilà, au lieu d’accompagner le post d’une image du doré maillot away des Blaugrana, les auteurs ont glissé un visuel du… Paris Saint-Germain. Dans la tunique domicile, avec un Kylian Mbappé tout sourire au premier plan.

Un post qui a depuis été retiré

Forcément, les réactions ne se sont pas faites attendre. Nike ne les a pas gardé, puisque la publication a depuis été retirée. Mais il en reste toujours une capture d’écran pour en rigoler, sans toutefois oublier que ce type d’erreur est possible pour tous. Mais elle passe moins inaperçue quand près de 4 millions de followers sont abonnés à la page!