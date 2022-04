PSG : Que vaut désormais Xavi Simons sur le mercato ?

Quel futur pour Xavi Simons, sous contrat avec le PSG, jusqu’à la fin de la saison.

Durant la dernière décennie, le PSG a travaillé sur le renforcement de son centre de formation. En juillet 2019, le club de la capitale a réussi à arracher le très convoité Xavi Simons au FC Barcelone. La pépite de la Masia a fini sa formation en France, et fait partie, aujourd’hui, des jeunes qui parviennent à obtenir du temps de jeu dans le collectif de stars de Paris. Depuis son arrivée dans l’Hexagone, sa valeur marchande a explosé.

Xavi Simons arrive en fin de contrat avec le PSG

En quasiment trois saisons, la valorisation sur le marché des transferts du Néerlandais a sextuplé, passant de 500 000 euros à 3 millions d’euros, d’après Transfermarkt. Du côté de l’Observatoire du football (CIES), la donne est différente. Il l’estime à moins d’un million d’euros. La raison réside dans le fait que le contrat du milieu, qui va bientôt fêter ses 19 ans (21 avril), touche à sa fin. Mundo Deportivo a récemment indiqué que les Franciliens souhaitaient le conserver. Cependant, le média espagnol précise également qu’ils ne sont pas les seuls sur le dossier.

Le jeune néerlandais grapille du temps de jeu

Cette saison, Xavi Simons continue sa progression dans l’effectif parisien. Il a déjà pris part à un peu moins d’une dizaine de matchs avec l’équipe professionnelle. Un total plus important que ses 13 « petites » minutes, en 2020-2021. Toutefois, en plus de faire face à une forte concurrence, le numéro 34 est aussi confronté aux systèmes de Mauricio Pochettino. Avec son 4-4-2, ou son 4-3-3, le technicien n’utilise pas de milieu offensif, le poste de prédilection du jeune international espoir des Pays-Bas. C’est sur l’aile droite, et dans une position plus reculée au milieu, que le coach argentin fait appel à lui.