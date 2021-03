PSG : Salaire, contrat, ce que Gianluigi Donnarumma réclame pour signer

Le PSG serait intéressé par le gardien du but milanais, Gianluigi Donnarumma. D’après le journaliste spécialisé sur le mercato, Nicolo Schiara, le club de la capitale et Chelsea aimeraient faire signer libre le jeune homme de 22 ans, mais l’AC Milan souhaiterait aussi le prolonger. Son agent, Mino Raiola, aurait déjà posé ses conditions afin de s’attacher les services de son client.

Il, réclamerait 10 M€ net par an à ses courtisants, soit près de 1,075 M € brut mensuels. De son côté, le club lombard lui proposerait 7,5 millions d’euros net par an, pour prolonger. C’est plus que les 6 millions annuels qu’il perçoit jusqu’au 30 juin prochain. Le salaire réclamé, est de l’équivalence de celui que revendique Kaylor Navas, dans les cages du PSG.

#Chelsea and #PSG have shown interest to sign Gigio #Donnarumma as a free agent, but #ACMilan working to extend his contract (expires in June). #Raiola asks €10M/year as a new salary and a short renew (1 or 2 years). #Maldini offered 5-years contract (€7,5M/year) without clause

