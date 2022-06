PSG : Salaire, contrat, ce que le Barça propose à Lewandowski pour le recruter

Robert Lewandowski qui sélectionne sa prochaine destination…

Un buteur du pédigrée de Robert Lewandowski, vainqueur de tous les titres collectifs, en club et d’un grand nombre de distinctions individuelles attire les convoitises. De surcroît quand, comme l’a fait le Polonais, l’ont formule ouvertement l’envie de changer de club. L’attaquant de 33 ans est ferme sur ses intentions, et la tendance le mène droit vers l’Espagne et le FC Barcelone, qui le désire. Mais en chemin, qui sait s’il ne s’arrêtera pas en France, cueilli au passage, par le PSG ?

Du Bayern vers le Barça avec un stop au PSG ?

C’est une hypothèse que soulève le journal L’Equipe, ce dimanche, exprimant le souhait du nouveau conseiller football du club, Luis Campos. Le Paris SG part toutefois de plus loin que le Barça, qui se serait déjà entendu contractuellement avec le joueur et son entourage. Le média sportif catalan, Sport, égrène les conditions du transfert de Robert Lewandowski, cet été. Il est d’abord question d’un contrat sur les deux prochaines saisons, jusqu’en 2024, avec la troisième en option.

Le FC Barcelone offre 12 M€ net par an à Lewandowski

A cela s’ajoute un salaire donné à 12 millions d’euros net, au bénéfice de l’international polonais. Reste quand même un détail d’importance à lever, car le Barça, s’il a un avantage dans le dossier, traverse des difficultés économiques pour répondre tout à la fois aux attentes du joueurs et à celles du Bayern Munich qui refuse, présentement, dd libérer son joueur à qui il reste un an de contrat. Même en échange de trente millions, d’après ce que le Barça serait prêt à payer. Ça ouvre alors peut-être la porte, au Paris Saint-Germain…