PSG : Salaire, primes, contrat, ce Paris proposerait à Donnarumma

L’opération fait débat, dans les propres rangs du PSG. Elle pourrait bien se finaliser rapidement, Gianluigi Donnarumma rejoignant le club de la capitale, libre, puisqu’en fin de contrat avec le Milan AC, à la fin de ce mois de juin. Si Leonardo, le directeur sportif le voudrait, d’autres au sein de son club, en serait moins convaincu, eu égard déjà, à l’excellente saison, de Navas, numéro au poste.

Mais Donnarumma est dans une situation contractuelle avantageuse, c’est pourquoi Paris offrirait un bail de longue durée, au jeune gardien international italien, de 22 ans. Nicolò Schira, le bien informé journaliste de la Gazzetta dello Sport, évoque à ce sujet, cinq ans de contrat pour le joueur, avec pour terme, la fin de saison 2025-26. Et pour salaire, la part fixe serait de 10 millions d’euros net la saison.

Paperworks time for Gigio #Donnarumma to #PSG today. He will sign a contact until 2026 (€10M net/year + 2M as bonuses). 🔜 Done deal. #transfers #PSGigio https://t.co/ty0KoCeYhX

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 8, 2021