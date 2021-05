PSG : Salaire, primes, contrat, ce que va signer Neymar

Le dénouement d’une série longue à se décanter. Le voilà acté, le final entre le PSG et son attaquant Neymar, car le second s’est engagé à poursuivre avec le premier, l’aventure débutée en 2017. Le Brésilien a prolongé avec le club de la capitale.

Neymar a paraphé un nouveau contrat sur quatre ans, à l’échéance du 30 juin 2025, au soir. Selon plusieurs rapports, en France et au-delà, la rémunération du joueur auriverde n’évoluera pas, elle restera dans les mêmes proportions que précédemment. A savoir élevées, puisque Neymar n’est rien d’autre que le troisième footballeur le mieux payé au monde, après Messi et Ronaldo.

Neymar is set to sign his new contract with PSG, never been in doubt and confirmed by L’Équipé. The new agreement will until June 2026 for €30m/season. 🇧🇷🏁 #PSG

Big announcement coming. Huge bonus in case PSG will win the Champions League in the next years. ⏳ #Neymar https://t.co/fSGEGKMAYR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2021